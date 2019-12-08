شاهد.. فنانو العراق ينتجون “أوبريت” جديد لدعم الثورة العراقية

2019/12/08 | 15:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتج الملحن والفنان العراقي نصرت البدر وبالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين، أوبريت فني اشترك فيه أغلب الفنانين العراقيين لدعم ثورة تشرين العراقية.

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