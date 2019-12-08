الرئيس برهم صالح وبلاسخارت يشددان على حق التظاهر السلمي ومسؤولية الدولة عن حماية المتظاهرين – فيديو

2019/12/08 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر، ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين، وحفظ الأمن العام.

وأكد الجانبان خلال استقبال الرئيس صالح المبعوثة الأممية في قصر السلام ببغداد، أهمية الحفاظ على حقوق وأملاك المواطنين، وعدم السماح بالفوضى، وبكل ما يمكن ان يشوه الطابع السلمي للتظاهرات، لافتين الى أن الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي، وراح ضحيتها شهداء وجرحى، والتي نفذتها عصابات خارجة عن القانون، استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد.

وأشار الجانبان الى ضرورة تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية، والقبض على منفذي الجريمة، وإحالتهم إلى القضاء العادل، فيما ناقش الجانبان في المسار السياسي، الآليات الدستورية، والعمل المطلوب للإسراع بإنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح، ولإجراء انتخابات نزيهة، وإجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء.

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