أياد علاوي: حفلات القتل التي تُقيمها العصابات الإجرامية لن تؤدي إلى استقرار البلاد

2019/12/08 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، إن حفلات القتل الحرام التي تُقيمها العصابات الإجرامية على حساب أرواح الشباب العراقي الثائر، لن تؤدي إلى استقرار البلاد وتحقيق روح الأخوة والتسامح.

وأشار علاوي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إلى أن تلك العصابات، ربما تستغل غياب دور الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ،ومنظمات حقوق الإنسان، الذي أصبح لافتاً للنظر.

ودعا علاوي، في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة مصغرة تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق، لتشرف على إجراء انتخابات مبكرة في العراق.

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