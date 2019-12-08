"من كنت.. واصبحت من "..شابة عفرينية تسرد المأساة بالالمانية

2019/12/08 | 15:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشابة العفرينية ارين جعفر التي الفت كتابا باللغة الالمانية

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