قوات كوردية تقبض على داعشيات حاولن الفرار من مخيم

2019/12/08 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ألقت قوى الأمن الداخلي الكوردية، القبض على مجموعة من نساء داعش حاولن الفرار مع أطفالهن من مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال مصدر أمني كوردي من المخيم، إن النساء اللواتي حاولن الفرار، يحملن جنسيات روسية وبينهن كازاخيات.

وأشار المصدر كذلك، إلى أن الفصائل المسلحة الكوردية العاملة في المنطقة، تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي حاول تهريب النساء المذكورات وأطفالهن من المخيم.

يشار الى ان مخيم الهول، يقع في محافظة الحسكة ويخضع حاليا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفيه يقبع عدد كبير من الدواعش من الرجال والنساء والأطفال.

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