2019/12/08 | 15:16 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رائد فهمي: ضغوط سياسية لعقد جلسة طارئة للبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 15:16.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائد فهمي: ضغوط سياسية لعقد جلسة طارئة للبرلمان) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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