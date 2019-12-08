القبض على مروّج للمخدرات شمالي بغداد

2019/12/08 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الأحد، عن القبض على مروج للمواد المخدرة بحوزته 15 غرام من الممنوعات ومبلغ من المال مستحصل من المواد

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