اطلاق حملة لإعادة اعمار شبكة الطرق المتضررة غربي الانبار

2019/12/08 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، اليوم الاحد، عن انطلاق اكبر حملة لإعادة اعمار شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية في

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