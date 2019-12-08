2019/12/08 | 15:19 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان كوردستان يعقد جلسة هذا الاسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 15:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يعقد جلسة هذا الاسبوع) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يعقد جلسة هذا الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).