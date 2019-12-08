2019/12/08 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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التقاعد تصدر بياناً بشأن من لم يتسلموا رواتبهم بسبب عدم ظهور البصمة

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أعلن المجلس العربي في كركوك، الأحد (8 كانون الأول 2019) رفضه اسناد مناصب أمنية لأشخاص حملوا السلاح ضد القوات الاتحادية.

وذكر المجلس في بيان، أنه "في الوقت الذي تتصاعد الأصوات المنادية بضرورة الإصلاح في جميع مؤسسات الدولة

بغداد اليوم- متابعة

تضامن الملاكم الأمريكي الجنسية عراقي الأصل باسل علي ناصر، مع المتظاهرين والمحتجين في العراق بعد فوزه على الملاكم الأمريكي چارلس كلارك في بطولة تكساس للمحترفين.

وارتدى الملاكم العراقي الأصل "الكمامة" ورفع العلم العر

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر مطلع في محافظة الديوانية، الاحد (8 كانون الأول 2019)، بإصدار حكم بالسجن خمس سنوات وشهر على مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الديوانية، لإدانته باستلام رشوة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إ

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