تحركات إستراتيجية عربية لدراسة احتمال وقوع كساد اقتصادي عالمي

2019/12/08 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف المنتدى الاستراتيجي العربي جلسة “هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية عالمية؟” ليستعرض جميع وجهات النظر حول احتمالات وقوع كساد اقتصادي عالمي مع بدء العقد الجديد، ومن أين سيندلع حال وقوعه وما هي الدول التي ستتأثر به وكيفية الخروج منه.

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