سرايا السلام: التظاهر حق مكفول دستوريا لكل شخص مدني كان أو عسكري

2019/12/08 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت سرايا السلام على توجيهات رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والتي منع فيها منتسبي الحشد من التواجد في ساحات التظاهر في بغداد او المحافظات.

وقال المتحدث باسم سرايا السلام صفاء التميمي، إن نداء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كان واضح بالتواجد في التظاهرات لحماية المتظاهرين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، كإسعاف الجرحى وتقديم الطعام والشراب ،عن طريق المواكب الخدمية، والتعاون مع القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين، مضيفا أن التظاهر حق مكفول دستورياً، ويحق لكل شخص سلمي مدنيا كان ،او من أفراد القوات المسلحة وتشكيلاتها التواجد في ساحات التظاهر في غير وقت تكليفه بالواجب العسكري على أن لا يخل بالنظام العام.

وأشار التميمي إلى أن أصحاب القمصان البيضاء والقبعات الزرقاء، هم المعنيون فقط بحماية التظاهرات، بعد توجيهات السيد الصدر، وهم ليسوا من المنتسبين بهيئة الحشد الشعبي، بل هم من أفراد التيار الصدري، وملتزمون بعدم حمل السلاح خلال التواجد في ساحات التظاهر، لافتا الى ان الآلاف من افراد تشكيلات الحشد الشعبي تظاهروا يوم الخميس الماضي، دعماً لتوجيهات المرجعية الدينية الداعية إلى سلمية التظاهرات.

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