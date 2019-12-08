فيديو صادم.. بكاءٌ واستغاثة لمتظاهرين محتجزين في مكانٍ مجهول

2019/12/08 | 15:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يُظهر مجموعة أشخاص مُكبّلين ومعصوبي الأعين وهم يستنجدون جنوداً من قوات عمليات بغداد.وبحسب الناشطين، فإن هؤلاء […]

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