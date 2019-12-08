2019/12/08 | 15:49 - المصدر: الغد برس

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بالوثيقة..



المجلس العربي في كركوك يصدر بيانا بشأن (الفساد) في شرط

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بالوثيقة..



المجلس العربي في كركوك يصدر بيانا بشأن (الفساد) في شرطة المحافظة

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