2019/12/08 | 15:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحرز عددا من الميداليات الملونة في بطولة الخليج لبناء الاجسام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحرز عددا من الميداليات الملونة في بطولة الخليج لبناء الاجسام) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحرز عددا من الميداليات الملونة في بطولة الخليج لبناء الاجسام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).