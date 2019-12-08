2019/12/08 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين اللواء الركن عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا عن الفريق الركن قيس المحمداوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين اللواء الركن عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا عن الفريق الركن قيس المحمداوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين اللواء الركن عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا عن الفريق الركن قيس المحمداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).