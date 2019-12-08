التقاعد تصدر بياناً بشأن من لم يتسلموا رواتبهم بسبب عدم ظهور البصمة

2019/12/08 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أصدرت هياة التقاعد الوطنية، بياناً بشأن من لم يتسلموا رواتبهم بسبب عدم ظهور البصمة.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقت "العهد نيوز"، اليوم

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