الوسط الأدبي العراقي بكافة مكوّناته يساند المتظاهرين في مهرجان التآخي بمحافظة كركوك

2019/12/08 | 15:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “وقفة ثقافية تضامنا مع شهداء الوطن” وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار إنطلقت فعاليات مهرجان كركوك التآخي الثقافي الأول في محافظة كركوك بمشاركة مكوّنات العراق.بدأت فعاليات اليوم الأول بكلمات وطنية لمجلس المحافظة وكلمة الوزارة وكلمة الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وبعدها فعاليات لطلبة مدارس وجامعة كركوك …

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