2019/12/08 | 15:51 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد “مجزرة السنك”.. إعفاء قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد “مجزرة السنك”.. إعفاء قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي!) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد “مجزرة السنك”.. إعفاء قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).