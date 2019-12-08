استمرار التظاهرات رغم ليلة دامية في بغداد وبريطانيا تدعو الحكومة لحماية المتظاهرين ومحاكمة الجناة

2019/12/08 | 15:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – واصل الاف المتظاهرين العراقيين المناهضين للحكومة والتدخل الإيراني، التجمع في ساحة الاحتجاج رغم مقتل 24 شخصاً في بغداد على أيدي مسلحين مجهولين، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف في البلاد.وبعد وقت قصير من مقتل هؤلاء، استهدفت طائرة مسيّرة في النجف بقذيفة هاون منزل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الداعم للمتظاهرين […]

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