الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد ممولي داعش في الموصل قبل التحرير

2019/12/08 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن القاء القبض على احد ممولي داعش في الموصل قبل التحرير.

وقالت المديرية في بيان، انه "بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة من القاء القبض على أحد الارهابيين في قرية تمارات بقضاء تلعفر - الموصل"..واضافت، ان "الإرهابي يعد احد ممولي عصابات داعش الارهابية حيث كان يقوم بسرقة حبوب الحنطة في سايلو الوائلية وبيعها لحساب تلك العصابات وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، الاحد (08 كانون الأول 2019)، مباشرة أكثر من 2000 منتسب من المفسوخة عقودهم.

وقال قائد الشرطة والمنشآت في المحافظة اللواء قنديل خليل محمد في تصريح صحفي، إن "2400 منتسب من المفسوخة عقودهم

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، الاحد (8 كانون الأول 2019)، انطلاق اليوم الثاني لعمليات "إرادة النصر السابعة" شمال محافظة ديالى.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لليوم الثاني وبإسناد طير

بغداد اليوم-النجف

أكد قائد شرطة النجف، اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني، السبت (7 كانون الأول 2019)، خلال اجتماع أمني أن محافظة النجف آمنة، وان هناك خطط جديدة لتطبيق القانون وحماية الممتلكات والمؤسسات.

وذكر اعلام شرطة محافظة النجف، في بيان

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