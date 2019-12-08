القضاء الأعلى: إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين

2019/12/08 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى اطلاق سراح أكثر من الفي متظاهر ممن لم يثبت تورطهم بالتجاوز على الممتلكات العامة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر بقضايا التظاهرات، أطلقت سراح الفين وستمئة وستة وعشرين شخصا من المتظاهرين السلميين.

وأضاف البيان، أن القضاء مستمر بالتحقيق مع مئة وواحد وثمانين متظاهرا وفقا للقانون، لحين ثبوت عدم تورطهم بالاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة.

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