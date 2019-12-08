ربيحة الرفاعي - تفنيد أحاديث انتقصت من المرأة (3) لأمرت المرلأأة أن تسجد لزوجها

2019/12/08 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ربيحة_الرفاعي بلغ من تعظيم حق الزوج على زوجته ما أورد الترمذي منسوبا لرسول الله: "وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة " قَالَ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْجَنَّةَ رَبِّهَا" ( 1).ولا ذكر في الحديث كما نرى لحج على قادرة ولا لزكاة على صاحبة مال، فكأنما تتقدم طاعة الزوج هذه على أركان الإسلام !!وجاء في تفسير السيوطي لسورة ال......

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