تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال عمالى .مصر.الاسكندريه:إدارة شركة النيل للمفروشات تجبر5عمال على إنذارات بالفصل برغم تدخل مجلس ادارة النقابه برئاسة أعبدالعزيز سليمان

2019/12/08 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .رفض متعجبا : العامل بشركة النيل للمفروشات ببرج العرب فنى نسيج بمصتع 5شادى على على , التوقيع على إنذار الفصل كشرط لعودته للعمل لمخالفته قانون العمل وباعتباره تهديد للاستقرار والسلم العائلى لأسرته حيث بلغت مدة عمله الملتزم لصالح دورة الانتاج بالشركه الى 14 عام دون ادنى مخالفه للوائح والقوانين المنظمه للعمل, وينص الانذار على هذه الصيغه التى تمثل اعتراف من العمال بالاتى"بعد التحقيق من قبل الشئون القا......

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