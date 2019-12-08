2019/12/08 | 17:00 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر /موازين نيوز/، بالأرقام، مؤشرات تداول سوق العراق للاوراق المالية لليوم الأحد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. مؤشرات تداول بورصة العراق لليوم الأحد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. مؤشرات تداول بورصة العراق لليوم الأحد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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