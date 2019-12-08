2019/12/08 | 17:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطعا مصوراً يظهر قيام افراد من قوات مكافحة الشغب ببغداد، بتقديم وجبة فطور لمتظاهرين على جسر السنك .ويظهر الفيديو افراد من الشغب وهم يقدمون (وجبة) افطار لمتظاهرين اثنين فضلا عن (الشاي)، فوق جسر السنك من اعلى الكتل الكونكريتية التي تغلق الجسر ببغداد، والذي شهد امس الاول احداث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طعام وكتل كونكريتية.. فيديو جديد بين متظاهرين ومكافحة الشغب ببغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طعام وكتل كونكريتية.. فيديو جديد بين متظاهرين ومكافحة الشغب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).