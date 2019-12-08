ميسي يثير الرعب في إنتر ميلان

2019/12/08 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون نادي إنتر ميلان الإيطالي على موعد حاسم أمام برشلونة الإسباني بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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