الدفاع العراقية تحيل قائد القوة الجوية و57 ضابطاً الى التقاعد

2019/12/08 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد، احالة قائد القوة الجوية أنور حمه امين و57 ضابطا الى التقاعد وذلك لبلوغهم السن القانوني....

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