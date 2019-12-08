الحشد الشعبي يعلن إرساله تعزيزات عسكرية لجزيرة الحضر جنوبي الموصل

2019/12/08 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف إعلام الحشد الشعبي، عن إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحشد الى جنوبي الموصل.

وأوضح إعلام الحشد في بيان، ان تعزيزات عسكرية كبيرة من اللواء الثامن، وصلت الى منطقة جزيرة الحضر، بعد ورود معلومات استخبارية، تفيد بوجود تجمعات كبيرة للإرهابيين، على الحدود العراقية مع سوريا، تنوي شن هجمات على عدد من القواطع الأمنية في المنطقة.

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