2019/12/08 | 17:20 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام عراقية: إعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام عراقية: إعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام عراقية: إعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).