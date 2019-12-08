يوفنتوس يقدم عرضه الاول لهالاند

2019/12/08 | 17:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قدَّم يوفنتوس، عرضه الأول من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج، خلال الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، إنَّ الأندية باتت تصطف حول هالاند بعدما تبين وجود شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل في أي وقت مقابل 30 مليون يورو.

وأشارت إلى أنَّ هالاند قد يرحل عن سالزبورج في يناير/كانون ثان المقبل، ولذلك كل نادٍ يقدم له أفضل شروط شخصية لإغرائه.

وأوضحت أن العرض الأول ليوفنتوس بقيمة 3 ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى المكافآت.

ويرى يوفنتوس، أنَّ هالاند هو خليفة ماريو ماندزوكيتش، وجونزالو هيجواين في خط هجوم السيدة العجوز.

وسجل هالاند (19 عامًا) هالاند 27 هدفًا، وصنع 7 آخرين، خلال 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

يذكر أنَّ هالاند يحظى أيضًا باهتمام من قبل مانشستر يونايتد، وبوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ.

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