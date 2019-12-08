أنباء سارة لفالفيردي قبل الكلاسيكو

2019/12/08 | 17:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عاد برشلونة لتدريباته اليوم الأحد، عقب الانتصار العريض بنتيجة (5-2) على ريال مايوركا، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الليجا.

واستعاد البلوجرانا الثنائي جوردي ألبا ونيلسون سيميدو، حيث شارك في جزء من المران مع المجموعة، مما يدل على تطور تعافيه من الإصابات، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: "ألبا وسيميدو يتخذان خطوات نحو الشفاء التام، قبل 10 أيام من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد".

وكان ألبا قد عانى من انتكاسة بإصابته السابقة في عضلات الفخذ اليسرى أمام سلافيا براج، وتعرض سيميدو للإصابة ضد سيلتا فيجو.

وفي سياق منفصل، شارك الثنائي الشاب كارليس بيريز ورونالد أراخو في المران، حيث من المتوقع مشاركته ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال بعد غد الثلاثاء.

وينوي إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية ضد إنتر ميلان لإراحة لاعبيه خاصًة بعد حسم التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال.

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