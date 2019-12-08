2019/12/08 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الامين: موقفنا خلال التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي فنحن المظلومين الذين وقع علينا الإعتداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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