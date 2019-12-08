وفد الجوية يصل تونس للدخول بمعسكر تدريبي

2019/12/08 | 17:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل وفد نادي القوة الجوية الى تونس للدخول في معسكر تدريبي استعدادا لدوري ابطال العرب.

واستقر الفريق في فندق المرادي في مدينة قمرة التونسية.

ومن المؤمل ان ينطلق الفريق بوحداته التدريبية منذ يوم غد ولمدة خمسة ايام.

ويواجه الصقور نظيرهم الجزائري في السادس عشر من الشهر الحالي على ارض الخصم.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بينهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب فرانسو حريري في اربيل .

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