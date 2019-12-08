العراق: المتظاهرون مصممون على مواصلة الاحتجاج رغم مقتل العشرات في

2019/12/08 | 17:24 - المصدر: فرانس 24

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احتشد المتظاهرون من جديد الأحد في ساحة التحرير في بغداد وجنوب العراق رغم وقوع مئات القتلى في حراك شعبي مستمر منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وشددت القوات الأمنية إجراءاتها لتجنب وقوع "مذبحة" على غرار تلك التي وقعت الجمعة في بغداد وأسفرت عن مقتل العشرات ووقوع أكثر من مئة جريح.

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