2019/12/08 | 17:24 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يرد على العقوبات الأميركية بـ “بيت شعر” ويتساءل: كيف نأتي رئيس وزراء؟! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 17:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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