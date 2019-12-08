2019/12/08 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، عن ايقاف التعيينات في الوزارة لمحدودية التخصيصات المالية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سعت إلى تحويل أبناءها من موظفي العقود إلى الملاك الدائم وتحويل الاجراء اليوميين إلى عقود.

وبادرت إلى احتواء معظم الطلبات الخاصة بالتعيينات ضمن تشكيلات الوزارة في بغداد والمحافظات وبمختلف الاختصاصات وبصيغة الاجراء اليوميين، والتي اسهمت بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة، مشيرة الى ان الاعداد الكبيرة التي تم تعيينها تعتبر الأعلى مقارنة بالوزارات الاخرى.

واضافت انه نظرا لمحدودية التخصيصات المالية، فضلاً على عدم وجود البدلاء من الاجراء اليوميين للذين ينوون التعيين فانه تقرر إيقاف كافة التعيينات بشكل نهائي وكامل ،ووقف اجراءاتها استناداً لذلك.

هذا ويذكر ان وزارة الكهرباء اعلنت في وقت سابق عن فتح تعينات اسوة ببعض الوزارات الاخرى لبعض حاملي الشهادات التخصصية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء العراقية: إيقاف التعيينات لمحدودية التخصيصات المالية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء العراقية: إيقاف التعيينات لمحدودية التخصيصات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).