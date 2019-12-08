بالصور... العثور على مقبرة جماعية في ذي قار

2019/12/08 | 17:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة ذي قار ، اليوم الأحد، بالعثور على مقبرة جماعية تضم ثلاث جثث في منطقة "سيد ذهب"....

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