الصور.. بازار لدعم المنتج الوطني في الناصرية

2019/12/08 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

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أقدم عدد من الناشطين، اليوم الأحد على تنظيم بازار لدعم المنتج المحلي، في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، تذهب

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