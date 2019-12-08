جماهير يوفنتوس لرونالدو: اطرد ساري

2019/12/08 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

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كشف تقرير صحفي بريطاني، عن رغبة عدد من جماهير يوفنتوس في إقالة ماوريسيو ساري، المدير الفني للبيانكونيري، بعد الهزيمة أمام لاتسيو (3-1)، أمس

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