"إسبر" يعلن إجراءات احترازية لحماية القواعد العسكرية الامريكية

2019/12/08 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات احترازية لحماية قواعدها وستراجع برامج تدريب العسكريين الأجانب.

وأكد إسبر، أن واشنطن ستردع السلوك الإيراني كما ينبغي.



وكان قد أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أمس السبت، عن أنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم الذي وقع أول أمس في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا والمتهم فيه سعودي بقتل ثلاثة أشخاص بأنه إرهاب.وأضاف اسبر أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في ولاية كاليفورنيا «لا..



لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب».



وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.

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