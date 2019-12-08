بالصور.. بازار لدعم المنتج الوطني في الناصرية وأرباحه للمتظاهرين

2019/12/08 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أقدم عدد من الناشطين، الأحد (8 كانون الأول 2019) على تنظيم بازار لدعم المنتج المحلي، في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، تذهب أرباحه لدعم المتظاهرين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عددا من الناشطين، نظموا بازارا لدعم المنتج المحلي، في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وفيما أشار إلى أن تذهب أرباحه لدعم المتظاهرين، لفت إلى أن البازار لقي مشاركة ملحوظة من قبل الحضور.

وتأتي هذه البادرة، بالتزامن مع حملات نظمها ناشطون، على منصات التواصل الاجتماعي، لدعم المنتج المحلي، وإيقاف الاعتماد على المنتجات المُصدرة.

بغداد اليوم-متابعة

كشف وزير النفط، ثامر الغضبان، الأحد (8 كانون الأول 2019) أن العراق سيخفض إنتاجه النفطي بواقع 50 ألف برميل يوميا ابتداء من كانون الثاني/يناير المقبل بعد اتفاق زيادة خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك ب

بغداد اليوم - الديوانية

أعلن شيوخ عشائر الديوانية، الاحد، انضمامهم الى المتظاهرين في ساحة الساعة وسط المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن شيوخ عشائر الديوانية انضموا للمتظاهرين في ساحة الساعة وسط الديوانية.

وأضاف، أن شيوخ العشائر اعلن

بغداد اليوم-اربيل

أفاد مصدر في وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، الاحد (8 كانون الأول 2019)، بأن الوزارة باشرت بتوزيع رواتب موظفي الإقليم بعد وصول مبلغ 454 مليار دينار من الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "بعد

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