عرب الخارج يفتحون قضية وزير عراقي في السويد للمثول أمام القضاء

2019/12/08 | 18:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الشاعر ميثم عبد الجبار، ان مجموعة من عرب وعراقيي الخارج نجحوا باقناع المدعي العام السويدي باستدعاء وزير عراقي أمام القضاء.وكتب عبد الجبار في منشور له على فيس بوك، ان” مجموعة من عرب وعراقيي الخارج على رأسهم الشاعر(السوري العراقي) حنا حيمو يواصلون الليل بالنهار من أجل قضيتنا، ويجمعون الأدلة الدامغة.واضاف، انهم ” نجحوا […]

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