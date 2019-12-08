2019/12/08 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قال الرئيس دونالد ترامب، إن إسرائيل “لم يكن لها صديق أفضل في البيت الأبيض منه على عكس سابقيه.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قام ترامب بإثارة جمهور بلغ عدده المئات في القمة الوطنية للمجلس الأمريكي الإسرائيلي في فلوريدا من خلال سرده لسجله في القضايا ذات الأهمية لليهود، بما في ذلك مجموعة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: أنا أكثر رئيس صداقة لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض المركز الخبري الوطني.

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