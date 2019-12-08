إعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه وتعیين خلف له

2019/12/08 | 18:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، بتكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا من المحمدواي بسبب الوضع الصحي للأخير....

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