2019/12/08 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الاحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ احتياطات، لضمان سلامة القواعد العسكرية ومراجعة إجراءات التفتيش للأجانب في برامج التبادل.وذكرت ذلك وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريح إسبر جاء تعليقا على الحادث الذي وقع، الجمعة الماضي، بإحدى القواعد العسكرية الأمريكية في فلوريدا.وكشفت مجموعة تراقب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: سنضمن سلامة القواعد العسكرية المركز الخبري الوطني.

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