مصدر أمني بمخيم الهول: إحباط محاولة فرار لمجموعة من نساء وأطفال داعش

2019/12/08 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية المشرفة على مخيم الهول في سوريا، القاء القبض على مجموعة من نساء داعش، اثناء محاولتهن الفرار مع أطفالهن من المخيم.

وأوضح مصدر أمني من المخيم، ان النساء اللواتي حاولن الفرار، يحملن جنسيات روسية وبينهن كازاخيات، مبينا ان الفصائل المسلحة العاملة في المنطقة التي يقع فيها المخيم بمحافظة الحسكة، تمكنت من إلقاء القبض، على الشخص المسؤول عن محاولة تهريب النساء المذكورات وأطفالهن من المخيم.

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