مقداد الشريفي يفاجئ الجميع: انتخابات مبكرة “ماكو”

2019/12/08 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس السابق للدائرة الانتخابية مقداد الشريفي، عن رأي قانوني جديد ومفاجئ، بشأن اجراء الانتخابات المبكرة.

وأوضح الشريفي في تغريدة له على تويتر، ان تشريع القانون الجديد للمفوضية، يُلزم عدم إجراء انتخابات مبكرة، واكمال مجلس النواب الحالي دورته، مختتما التغريدة بالقول وباللهجة العراقية المحلية الدارجة، انتخابات مبكرة ماكو، ما يعني باللغة العربية الفصحى لا وجود لانتخاباتٍ مبكرة، على حد تعبيره.

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