إلغاء مراسم تسليم شعار بطولة الخليج للعراق لعدم وجود هكذا بروتوكول

2019/12/08 | 18:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

الغي مراسيم تسليم العراق لشعار كاس الخليج من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "الغاء مراسيم تسليم شعار بطولة كأس الخليج جاء لعدم وجود مثل هذا الموضوع في بروتوكول البطولة".

وبين ان "هذا الامر لا يعني وجود اي تغيير على استضافة البصرة للبطولة المقبلة".

ووافق رؤساء الاتحادات الخليجية على استضافة العراق للبطولة في البصرة.

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