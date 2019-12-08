2019/12/08 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت تسريبات حديثة صورا لهاتف ينتظر أن تطلقه شركة "ون بلس" العام المقبل، وسيكون بمواصفات شبيهة بهواتف سامسونغ الأحدث المتوقع أن تطلقها الشركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريب تصميم هاتف "ون بلس 8 لايت") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريب تصميم هاتف "ون بلس 8 لايت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).