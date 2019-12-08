2019/12/08 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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كشفت تسريبات حديثة صورا لهاتف ينتظر أن تطلقه شركة "ون بلس" العام المقبل، وسيكون بمواصفات شبيهة بهواتف سامسونغ الأحدث المتوقع أن تطلقها الشركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريب تصميم هاتف "ون بلس 8 لايت") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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